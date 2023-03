Raiva, dengue e água desperdiçada

Na semana do Dia Internacional da Água (22), duas manchetes de saúde chamaram a atenção. A de segunda (20), Estado vive explosão de casos de dengue em 2023; e a de quinta (23), Bahia está em alerta para o vírus da raiva. Pensando bem, não é coincidência.

Água limpa é sinal de meio ambiente equilibrado e saudável. E o desequilíbrio ambiental é cada vez mais estudado como vetor de proliferação de doenças. A própria pandemia de covid-19 teria raiz – segundo as hipóteses mais sérias – no desequilíbrio ecológico, já que cidades passaram a invadir as florestas, aproximando animais silvestres – e os vírus e bactérias que carregam – dos seres humanos.

O fenômeno que resultou no surgimento da covid-19 ainda é tema de estudos, inclusive com acusações de falta de transparência do governo chinês, onde o primeiro caso da doença foi identificado. No momento, as teorias mais aceitas indicam que o vírus chegou aos humanos pelos morcegos. Ou pelo contato com as fezes do bicho, ou pelo consumo da sua carne ou da carne de pangolim mordido por um morcego.

A raiva também é uma doença transmitida por morcegos. E a Bahia, como todo o planeta, também vive seus problemas ambientais provocados pelo adensamento populacional e redução de áreas de florestas. Mas as coincidências acabam por aí. Segundo a Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), o alerta que emitiu é para que os municípios intensifiquem cuidados na vacinação de animais e para que as pessoas evitem contato com animais silvestres, não havendo motivo para pânico.

“Não há motivo para alarde sobre o alerta epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado aos municípios baianos. O documento, que tem caráter preventivo, ressalta apenas a necessidade de intensificação da Vigilância da Raiva após o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) diagnosticar nove morcegos não hematófagos positivos para a raiva nas cidades de Dias d’Ávila, Camaçari e Catu”, diz trecho da nota emitida pela pasta. “É preciso esclarecer ainda que desde 2017 a Bahia não registra nenhum caso de raiva humana causado por morcego”, complementa. O vírus da raiva tem letalidade de 99,9%.

Os casos de dengue também estão associados ao meio ambiente desequilibrado. Transmissor da doença, o mosquito Aedes aegypti se reproduz em poças de água parada formadas, por exemplo, em pneus velhos e vasos e vasilhas aleatoriamente descartados pela população principalmente aquela sem acesso ou desinformada sobre coleta seletiva. Vale lembrar que o mesmo mosquito também transmite os vírus da zika e do chikungunya. Rios, lagos, lagoas e canais poluídos, e lixo acumulado em ruas, bueiros e barrancos também favorecem a proliferação do Aedes e demais insetos associados a doenças.

Quase 35 milhões de pessoas no Brasil vivem sem água tratada e cerca de 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto. Ainda assim, há muito desperdício. Manchete da edição da terá (21): “Capital perde 487 piscinas olímpicas de água por dia - Vazamentos da Embasa e ‘gatos’ fazem com que 57% dos recursos hídricos distribuídos pela empresa não cheguem aos consumidores da cidade”. O desperdício traz outros problemas, o encarecimento dos serviços de água tratada e esgotamento sanitário, provocando maior exclusão social e ambiental que alimenta o ciclo de adoecimento das populações mais carentes.

A perda de água vai ao encontro do que é previsto pelo Marco Legal do Saneamento - Lei nº 14.026 - sancionado em julho de 2020. O novo marco estabeleceu que o índice de perda de distribuição de água seja reduzido para 25% até 2033.

***

Empresário é acusado de estupro virtual de adolescente

O empresário Marcelo Araújo Pinto, de 58 anos, teve, na quinta (23) mandato de prisão preventiva confirmado pela Justiça após audiência de custódia. Ele nega os crimes pelos quais é acusado: armazenamento e compartilhamento de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, além do crime de estupro de vulnerável por meio virtual.

A vítima de 13 anos foi estuprada, e as imagens do crime foram registradas e transmitidas pela mãe da própria adolescente. Segundo a titular da Dercca, delegada Simone Moutinho, o empresário pagava valores pela exposição da vítima. “A mãe explorava sexualmente, inclusive praticando estupro contra a filha, e, mediante pagamento, exibia as imagens contracenando em cenas de sexo com a vítima". A mãe da adolescente também está presa. As investigações começaram em fevereiro. Foi a mãe que apontou para o crime cometido por Marcelo.

Na terça-feira (21), além do mandato de prisão, a polícia também cumpriu mandado de busca e apreensão no endereço do empresário, no bairro da Barra, um dos mais tradicionais de Salvador.

Junto ao empresário foram localizadas imagens de pornografia envolvendo crianças e adolescentes em dispositivos eletrônicos do acusado. Com o material apreendido, a Dercca vai analisar a existência de envolvimento de outras pessoas nos crimes. Os dispositivos eletrônicos apreendidos serão encaminhados para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Vizinhos foram surpreendidos com a prisão, pois o empresário, embora tido como reservado, era cordial com todos. No momento da prisão, sua esposa chegou a passar mal e revelou desconhecer esse outro lado do marido.

***

Meme da semana

O crescimento de casos de dengue que se dá em todo o Brasil tem passado despercebido para grande parte da população, que não tem tomado os cuidados necessários para combater o mosquito Aedes Aegypti. A situação, apesar de trágica, também motiva humoristas.



