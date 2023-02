Raiz de todo axé: Afros mostram por que são a fonte originária de toda essa festa

Ao desfilar com seu tradicional bloco, o Olodum faz o som inconfundível de sua percussão ecoar pelas ruas junto com as vozes dos milhares de foliões, que acompanhavam cada música não só com o gogó mas também com o corpo. O Cortejo Afro, por sua vez, não faz por menos: o bloco se destaca por seus elementos estéticos, como as indumentárias e o carro alegórico. Fato é que, com suas particularidades, cada um entrega ao folião um Carnaval único, que só se vê por aqui.

Não à toa, em seu reencontro com a folia em Salvador, o espanhol Iván Fernández, 42 anos, resolveu se juntar aos amigos que moram na capital e costumam sair no Cortejo. “É mais tradicional. Não é [como] Ivete ou Claudia Leitte”, justificou Iván.

‘Fã de carteirinha’ do Olodum, o comerciante Valnei Rodrigues, 42 anos, veio de Feira de Santana, para seguir a banda, como faz há 25 carnavais. E se surpreendeu com a ‘pipoca’ de terça (21) - o trio desfilou de tarde. “O horário cedo é bom demais. O Olodum costuma sair mais tarde mas dessa vez foi coisa gostosa”, aprovou. Os últimos horários costumam ser destinados aos trios de blocos afro e afoxés.

Com o tema Logunedé, o Cortejo celebrou seus 25 anos neste Carnaval. Todos esses anos de existência, no entanto, seguem sendo também de resistência. “Ainda hoje, ele continua a enfrentar os desafios que o Carnaval impõe”, confessou o idealizador, o artista plástico Alberto Pitta.

Outro bloco resistente, A Mulherada desfilou na madrugada da Barra e sem cordas. Enquanto o trio era seguido por um número de pessoas que podia ser contado com os dedos das mãos, o afro continua a luta em defesa dos direitos das mulheres negras.

