Rajadas de ventos arrastam banheiros químicos na orla; Carnaval terá chuva leve

Uma chuva forte caiu sobre Salvador no início da manhã dessa terça-feira (18). Acompanhada de uma ventania, a chuva causou estragos na orla da cidade, derrubando e arrastando banheiros químicos nas praias do Corsário e dos Artistas, em Pituaçu e Patamares, respectivamente.

Dois banheiros químicos que ficam instalados na orla foram derrubados e arrastados. Ninguém foi atingido pelos banheiros.

Segundo o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macedo, o órgão não registrou nenhuma ocorrência até o momento. No entanto, informou que a tendência é de diminuição da intensidade das chuvas nas próximas horas, mas com a continuidade de pancadas mais fracas durante esta manhã.

De acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta (Cemadec) da Defesa Civil de Salvador (Codesal), que emitiu alerta às 6h, os bairros de Pituaçu, Itapuã e São Cristóvão registraram os maiores acumulados de chuva na última hora, com 12.2 mm, 11.8 mm e 11.6 mm, respectivamente. No entanto, nas últimas 6h, o maior acumulado de chuvas foi lá região do Centro Administrativo da Bahia (CAB), na Paralela, que registrou 40.8 mm.

Previsão do tempo

A Codesal emitiu também um informativo meteorológico, alertando que a previsão para esta terça-feira e quarta-feira (19) será de céu nublado a parcialmente com possibilidade de chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. Os acumulativos pluviométricos devem variar entre 10,0 e 20,0 mm.

Já na quinta-feira (20) e sexta-feira (21), há uma tendência de que essas chuvas ocorram com menor intensidade, e os acumulados fiquem abaixo de 5,0 mm. No sábado (22), são esperadas a ocorrência de chuvas fracas e isoladas, principalmente no início da manhã. Já no domingo (23), há uma tendência de que essas chuvas ocorram com menor intensidade, e os acumulados fiquem abaixo de 5,0 mm.

De acordo com a meteorologista do Instituto Nacional de Metereologia (INMET) em Salvador, Cláudia Valéria Silva, a previsão é chuva rápida em Salvador durante a semana.

"Esta terça-feira que registrou uma chuva mais significativa, mas nos próximos dias terá sempre uma chuva pela manhã, mas coisa passageira, com o sol atuando durante grande parte do dia. Teremos praticamente, todos os dias nesta semana, alguma chuva, mas rápida, sem previsão de muita intensidade", afirmou.

Para quem pensa em curtir o Carnaval e está com medo de se molhar, pode ficar despreocupado, pois, segundo a meteorologista, pode haver chuva fina, mas nada que atrapalhe a folia. "Pode ser que chova ela algum dia da festa, mas muito menos do que foi hoje, nada que atrapalhe. São chuvas rápidas de início do dia, típicas do verão mesmo", afirmou.

Ainda segundo a meteorologista do INMET, as rajadas de ventos nesta terça-feira atingiram cerca de 32 km/h nos bairros de Ondina e Base Naval de Aratu, mas sem registros de ocorrências por conta disso. "O vento, assim como a chuva, ele varia muito. É comum que isso ocorra, é uma característica natural do verão", completou.

