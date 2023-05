Ram 1500 Limited: a picape mais cara do país tem 400 cv e só leva 528 kg de carga

Como antecipei em setembro do ano passado, a Ram lançou no Brasil a 1500 em sua configuração mais sofisticada, a Limited. A picape chega para complementar a linha que já contava com a Rebel, apresentada no país no final de 2020.

Por R$ 530 mil, R$ 20 mil a mais que a rival Ford F-150 Platinum, a 1500 Limited é impulsionada pelo mesmo conjunto da Rebel: um V8 a gasolina de 5.7 litros que rende 400 cv de potência e 56,7 kgfm de torque. Ele é associado a uma transmissão automática de oito velocidades e tração 4x4.

A grande central multimídia se destaca na cabine da picape O consumo urbano é de 5,5 km/l e, o rodoviário, de 7,2 km/l

As diferenças estão em itens como a suspensão, que é a ar e autonivelante, e nos bancos traseiros reclináveis. Com 5,92 metros de comprimento, o utilitário tem equipamentos que facilitam a vida do motorista, como câmera 360 graus e um sistema semiautônomo de estacionamento.

Há uma série especial Night Edition, que troca o acabamento cromado por uma pintura escurecida. Para levar essa opção, é preciso desembolsar mais R$ 10 mil.

PRÓXIMOS PASSOS DA RAM

Nos últimos quatro anos, a atuação da Ram no mercado brasileiro cresceu quase oito vezes. Passou de 653 emplacamentos em 2019 para 5.056 unidades no ano passado.

Inclusive, o país será o primeiro do mundo que terá concessionárias exclusivas para a marca. Inicialmente, serão quatro: duas em São Paulo, uma em Goiânia e outra em Florianópolis. Mas até o final do ano serão mais de 100 lojas.

A marca terá uma rede exclusiva para comercializar suas picapes

Essa estratégia está ligada ao lançamento do primeiro modelo nacional da marca, uma picape que terá a mesma base da Fiat Toro e que será produzida em Pernambuco. Vai estrear no segundo semestre com motorização diesel e gasolina.

PRIMEIRO CONTATO COM A NOVA RANGER

Tive acesso à nova geração da picape da Ford e conto minhas impressões em vídeo

CONSÓRCIO EM ALTA

De acordo com a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, a modalidade teve um crescimento de 14,5% no primeiro trimestre deste ano.

Isso corresponde a R$ 39,35 bilhões de créditos comercializados, entre consórcios de veículos leves (393,75 mil cotas), motocicletas (324,93 mil cotas) e pesados (70,90 mil cotas). Totalizando 789,58 mil cotas de consórcio de veículos automotores vendidas.

CASCAS DE ARROZ NO PNEU

O pneu CrossContact Extreme E ficou 2 kg mais leve em relação ao seu predecessor ao utilizar em sua construção materiais como sílica gerada das cinzas da casca do arroz, aço processado e fios de poliéster obtidos a partir de garrafas plásticas PET.

Esse pneu é de uso exclusivo da Extreme E, corrida de SUVs elétricos mais extrema do mundo e o foco é na sustentabilidade do material.

No entanto, a Continental oferece aos motoristas de carros de passeio três modelos de pneus produzidos em série com poliéster de garrafas PET recicladas, cada um em cinco dimensões: o PremiumContact 6, o EcoContact 6 e o AllSeasonContact.

O pneu especial é utilizado em corridas de SUVs elétricos

A5 EXCLUSIVO PARA O BRASIL

A Audi desenvolveu uma série especial com apenas 50 unidades que será comercializada somente no mercado brasileiro. Entre outros diferenciais, o A5 Carbon Edition conta com spoiler traseiro e capas dos retrovisores externos compostos em fibra de carbono, bem como adesivo com logotipo das quatro argolas na parte inferior da porta traseira.

Além disso, há acabamento em preto brilhante aplicado no emblema, em elementos da cabine e na moldura da grade hexagonal dianteira. Sob o capô, o motor 2.0 TFSI desenvolve 204 cv de potência e 32,6 kgfm de torque entre 1.450 e 4.475 rpm. O conjunto é composto ainda pela transmissão S Tronic de 7 velocidades. O preço sugerido é de R$ 397.990.

A versão especial do Audi A5 é limitada a apenas 50 unidades

INDÚSTRIA DE MOTOS AVANÇA

A Abraciclo, entidade que reúne as fabricantes de motocicletas, divulgou que a indústria produziu mais de meio milhão de motocicletas entre janeiro e abril.

A última vez que o setor tinha superado a marca de 500 mil de unidades no quadrimestre foi há nove anos. De acordo com a associação, as fabricantes de motos instaladas em Manaus produziram 513.879 motos, resultado é 16,8% superior ao registrado nos quatro primeiros meses do ano passado (439.817).

VENDAS TAMBÉM CRESCEM

Seguindo a alta na produção, as vendas no primeiro quadrimestre também avançaram. Foram emplacadas 478.178, alta de 25,1% em relação a igual período do ano passado, quando foram licenciadas pouco mais de 382 mil unidades. É o melhor resultado em nove anos.

Em abril, as vendas no varejo atingiram mais de 120 mil unidades, desempenho 12,3% superior ao registrado em abril de 2022, mas 17,2% inferior na comparação com março deste ano. Para a Abraciclo, a normalidade nas linhas de montagem, sem paralisações por falta de componentes, contribuiu para o cenário positivo, diferente do que ocorreu ano passado.

NOVO SUV DA RENAULT

A linha de montagem de um novo SUV da Renault no Paraná já está pronta. Ela irá receber uma plataforma diferente das utilizadas atualmente na fábrica, e é fruto de um investimento de R$ 2 bilhões, que inclui a produção de um motor 1.0 turbo. O SUV deverá ser lançado até o final do ano.