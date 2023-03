Ram apresenta sua primeira picape elétrica

A disputa no mercado de picapes grandes é forte nos Estados Unidos entre modelos da Chevrolet, Ford e Ram. Até então, as duas primeiras já contavam com modelos elétricos em seu portfólio, com a Silverado EV e F-150 Lightning.

Este ano a Ram mostrou sua aposta, a 1500 REV, modelo que chegará às concessionárias dos Estados Unidos no final do próximo ano. A 1500 REV será montada na arquitetura STLA da Stellantis, que pode alegadamente acomodar pacotes de baterias entre 159 kWh e 200 kWh.

Utilitário só chegará no final do ano que vem aos EUA A grande central multimídia se destaca no painel O bagageiro dianteiro da picape elétrica

“Temos confiança de que a 1500 REV ultrapassará a concorrência, oferecendo o que será a principal combinação de atributos com os quais os clientes mais se preocupam: alcance, carga útil, reboque e tempo de carga”, declarou Mike Koval Jr., CEO da Ram.

Porém, há curiosidade sobre os preços, que ainda não foram revelados. A especulação é que a empresa oferecerá uma versão com preço inferior a US$ 50 mil, como Ford e Chevrolet fazem, ou pode, em vez disso, comercializá-la com uma proposta mais premium, como a rival Rivian com a RT1, e não vender nenhuma versão por menos de US$ 70.000.

NISSAN AUMENTA A META

Assim como outros fabricantes, a Nissan revisou seus planos sobre eletrificação. Em 2021, como parte da estratégia Ambition 2030, a empresa anunciou seu plano de lançar 23 veículos eletrificados – incluindo 15 modelos elétricos – até 2030.

Agora, a empresa informa que terá 27 novos veículos eletrificados, incluindo 19 novos modelos elétricos. O mercado de maior impacto será o europeu, onde havia para 2026 uma expectativa de 75% de eletrificados, que foi corrigida para 98%.

No Brasil, por enquanto, a empresa tem apenas um elétrico, o Leaf.

Assista a avaliação do Leaf, elétrico que a Nissan vende no país

MAIS ENERGIA

Os pontos de carregamento para veículos elétricos estão em expansão na Bahia e dois novos foram inaugurados no Salvador Norte Shopping, que fica próximo ao aeroporto.

Os equipamentos estão disponíveis no setor verde do estacionamento G1 e o shopping não cobra pela utilização.

BALANÇO DE FEVEREIRO

Com apenas 18 dias úteis, fevereiro foi um mês complexo para o mercado de automóveis e comerciais leves zero-quilômetro. Foram emplacados no país 119.755 unidades das duas principais categorias, volume 8,20% inferior ao obtido em janeiro. Esse resultado também é 2,68% inferior ao obtido em fevereiro do ano passado.

No entanto, no acumulado do ano há uma alta de 4,39% em relação a 2022 e por isso a Fenabrave, federação dos revendedores, entende que o resultado foi satisfatório: “O volume de fevereiro foi apenas 8,2% menor do que o de janeiro, mesmo em um mês com quatro dias úteis a menos de emplacamentos. Isso se deve ao fato de que, aos poucos, o setor tem conseguido encontrar o equilíbrio entre a oferta de produtos e a demanda dos consumidores”, afirma Andreta Jr., presidente da entidade.

MERCADO DE MOTOS

Até para o mercado de motocicletas o último mês foi negativo, com queda de 9% em relação a janeiro, totalizando 100.549 emplacamentos.

Porém, para o setor de duas rodas o balanço do ano é melhor pois as vendas de fevereiro foram 34% maiores do que as do mesmo período do ano passado e no acumulado do bimestre o resultado é 28,19% superior a 2022.

No bimestre, as vendas de motos cresceram 34%

“Mesmo com a seletividade de crédito, a demanda segue alta, já que se trata de um veículo essencial para a logística urbana das cidades e para qual muitos motoristas têm migrado, seja pela facilidade de locomoção ou por questões relacionadas aos valores gastos em aquisição e combustíveis, por exemplo”, analisa Andreta Jr.

MERCADO ESTADUAL

Na Bahia o impacto foi maior: as vendas de automóveis e comerciais leves caíram 14,78% em fevereiro. O resultado se repetiu no segmento de motos, com resultado 12,76% inferior na relação com janeiro. Dos 4.124 automóveis, picapes e vans emplacados estado, 41,73% (1.512 unidades) ficaram em Salvador.

Em relação às motos a uma inversão com o interior: a capital emplacou 841 unidades (14%) contra 5.568 dos outros 416 municípios.

DIVISÃO POR MARCA

Entre os fabricantes, a Fiat liderou as vendas em fevereiro no país. A empresa somou 26.607 emplacamentos, o que representa 22,22% do mercado. A Chevrolet (15,52%) ficou na segunda posição e a Volkswagen (13,59%) com o terceiro lugar.

A Toyota (10,31%) foi a quarta colocada e a Jeep (7,56%), a quinta. Da sexta a décima posição ficaram: Hyundai (7,28%), Renault (6,39%), Nissan (3,59%), Honda (3,49%) e Citroën (1,55%).

Em relação a fevereiro do ano passado, destaque para o crescimento da VW, com quase 5 mil carros a mais. Na época, a empresa estava na quinta posição no ranking com 9,57% de participação.

MODELOS MAIS VENDIDOS

A Fiat Strada retomou a liderança que havia perdido para o Chevrolet Onix em janeiro. No último mês, foram emplacadas 6.837 unidades da picape contra 6.084 do hatchback. O Onix Plus (5.125) ficou na terceira posição, seguido pelo Hyundai Creta (4.606) e Fiat Argo (4.536), respectivamente quarto e quinto colocados.

Da sexta à décima posição ficaram: Jeep Compass (4.430), VW T-Cross (4.294), Fiat Mobi (4.074), Renault Kwid (3.827) e Chevrolet Tracker (3.769).

PREFERÊNCIA BAIANA

Na Bahia, a Fiat Strada segue na frente e somou 320 emplacamentos em fevereiro. No entanto, a segunda posição ficou com o Hyundai Creta (267), SUV que ultrapassou o Chevrolet Onix (195).

Nas duas posições seguintes, dois SUVs: Jeep Compass, com 195 emplacamentos, e Chevrolet Tracker, com 183.

A Strada foi o modelo mais vendido em fevereiro

Do sexto ao décimo colocado ficaram: Fiat Toro (180), Chevrolet Onix Plus (162), Toyota Corolla Cross (153), Toyota Hilux (145) e Nissan Kicks (130).

A ausência no ranking dos 10 mais emplacados de modelos de menor valor como os Fiat Argo (70) e Mobi (110), Renault Kwid (81) e Hyundai HB20 (108) provam como está difícil a aprovação de crédito para consumidores dessa faixa no mercado estadual.