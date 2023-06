Ramon arma Seleção com mistura de novatos e remanescentes da Copa

A seleção brasileira deve ter uma mistura de estreantes e remanescentes da Copa do Mundo do Catar para o amistoso contra Guiné. Em treino nesta quinta-feira (15), o técnico interino Ramon Menezes voltou a repetir a escalação esboçada no dia anterior.

As principais novidades para a partida devem ser as presenças do lateral-esquerdo Ayrton Lucas, do Flamengo, e Joilinton, do Newcastle, ambos convocados pela primeira vez nessa data Fifa. Eles se juntam a outro nove jogadores que defenderam o Brasil no Mundial do ano passado.

Se Ramon mantiver o que vem trabalhando, o Brasil irá a campo com: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Richarlison.

O trabalho desta quinta-feira (15) marcou o terceiro treino tático nesta Data Fifa. Ramon promoveu apenas uma mudança neste período: após Alex Telles começar na lateral esquerda na terça, Ayrton Lucas ganhou a vaga entre os titulares no dia seguinte e foi mantido.

O dia teve uma atividade tática, com foco na saída de bola. Depois, Ramon ensaiou o posicionamento em bolas paradas ofensivas. O técnico também promoveu simulações de situação de jogo, como cobranças de escanteio e faltas na lateral da área.

No fim, os jogadores trabalharam cobranças de pênalti. Todas as cinco batidas foram convertidas em cima do goleiro Alisson: Richarlison (2), Casemiro, Vini Jr e Paquetá.

O goleiro Ederson fez exercícios em separado dos demais atletas. O defensor foi o último a se apresentar: só se juntou ao restante da equipe na quarta-feira (14), por conta das comemorações do título da Liga dos Campeões com o Manchester City.

Esse foi o penúltimo treinamento do Brasil antes da partida contra Guiné. O amistoso está marcado para o sábado (17), às 16h30, no estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona. Na terça-feira (20), a seleção enfrenta Senegal, em Lisboa.