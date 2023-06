Ramon elogia Ancelotti e analisa rival Guiné: 'Time muito forte'

Um dia antes do primeiro dos amistosos da seleção brasileira na Data Fifa de junho, contra a Guiné, o técnico interino da equipe, Ramon Menezes, concedeu uma entrevista coletiva, nesta sexta-feira (16), em Barcelona (Espanha), na qual expressou seu desejo de que o Brasil volte a triunfar e a apresentar um bom futebol.

“Que o Brasil volte a vencer, volte a jogar bem e a ter o controle das ações, como já faz parte da tradição da seleção, que também é forte na parte defensiva”, declarou o treinador. Sob seu comando a equipe canarinho disputou o único jogo após a desclassificação da Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar. Foi um amistoso contra o Marrocos disputado em Tânger que terminou com vitória dos donos da casa por 2x1.

Agora, após cinco dias de treinos em solo espanhol, Ramon Menezes disse que espera contribuir com a seleção, que ainda aguarda a definição do nome do seu novo comandante, em um jogo que ele entende não ser fácil: “[Guiné] é uma equipe muito forte fisicamente, com uma transição ofensiva muito boa”.

Na coletiva o treinador também falou do interesse da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de trazer o técnico italiano Carlo Ancelotti para o comando da seleção brasileira: “É um grandíssimo treinador. Mas, da minha parte, já falei um pouco. Vamos esperar o que vai acontecer. Estou concentrado nestes dois jogos”.

O Brasil enfrenta a seleção de Guiné a partir das 16h30 de sábado (17), no estádio Cornellà-El Prat, que pertence ao Espanyol, em Barcelona. Depois a equipe segue para Portugal, onde enfrenta Senegal, em Lisboa, na próxima terça-feira (20), no estádio José Alvalade.