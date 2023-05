Ramon Menezes convoca Vini Jr. e mais três do Palmeiras para jogos da seleção brasileira

O técnico da seleção brasileira, Ramon Menezes, anunciou neste domingo, os jogadores convocados para os amistosos contra Guiné e Senegal, que serão realizados em 17 e 20 de junho, respectivamente. Vinícius Júnior, do Real Madrid, homenageado em campanha antirracismo da entidade e por diversas instituições no mundo, teve sua presença confirmada. Entre os escolhidos, destacam-se também os que atuam no Brasil como os palmeirenses Weverton, Raphael Veiga e Rony.

Além dos integrantes do clube paulista, também foram chamados Ayrton Lucas e Pedro, do Flamengo, e Nino e André, do Fluminense Desta vez, o treinador optou por uma lista mais parecida com a da Copa do Mundo do Catar junto a algumas estreias, caso de Joelinton, do Newcastle, e Vanderson, do Mônaco. Neymar (PSG), que ainda se recupera de uma lesão no tornozelo, ficou de fora.

TÉCNICO TERÁ QUE "DIVIDIR FUNÇÕES" COM MUNDIAL SUB-20

Ainda sem um treinador definido para o ciclo da próxima Copa do Mundo, o Brasil será mais uma vez comandado interinamente por Ramon Menezes, agora nos amistosos. De momento, ele tem compromissos na Argentina liderando os jovens talentos no Mundial Sub-20. Para a convocação, a CBF preparou um "bate e volta" para que a convocação fosse feita.

No último sábado, a equipe fechou a participação na fase de grupos contra a Nigéria e ganhou de 2 a 0. A vitória, garantiu a classificação para o mata-mata na liderança da chave. O adversário nas oitavas será conhecido após a conclusão da terceira rodada, neste domingo.

Se chegar à final, o técnico estará liberado para se dedicar integralmente à seleção principal somente depois de 11 de junho, para quando está marcada a decisão do campeonato. No entanto, não há riscos dele perder os amistosos contra Guiné e Senegal, pois serão disputados depois da decisão.