Ramon volta e Lucas Fonseca pode ser titular contra Corinthians

Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, o Bahia tem reforço para montar a equipe que encara o Corinthians, nesta quinta-feira (28), às 19h, na Fonte Nova, em duelo atrasado da 30ª rodada.

Após cumprir suspensão e desfalcar o tricolor na derrota para o Sport, o volante Ramon está à disposição do treinador e pode voltar ao time na partida contra o alvinegro. Sem Ramon, Ronaldo foi escalado entre os titulares na Ilha do Retiro.

Além da mudança no meio-campo, o Bahia pode sofrer outras alterações. Após o jogo contra o Sport, o técnico Dado Cavalcanti indicou que pode promover o retorno de Lucas Fonseca ao sistema defensivo. Lucas não atua desde novembro, quando sofreu lesão na coxa, mas ficou como opção no banco nos dois últimos jogos.

"O Lucas já vem aí numa batida de uma semana treinando com o grupo. Já treinou no campo aberto, não só em espaços reduzidos. Existe uma boa perspectiva do retorno do Lucas nas próximas rodadas, por a gente entender que é o momento ideal também fisicamente para que o atleta venha, quando entrar em campo, possa dar o melhor dele", explicou.

Outro que pode aparecer entre os titulares diante do Corinthians é o meia Daniel. Ele vinha sendo titular com Dado, mas desfalcou a equipe após ser diagnosticado com a covid-19. Recuperado, ele depende da condição física para voltar a iniciar uma partida.

"O Daniel, recuperando de covid, só fez uma sessão de treino. E a vinda dele para o banco de reservas, no planejamento da comissão técnica, era a utilização dele faltando 10 a 15 minutos do jogo, que talvez seria o tempo necessário, que ele aguentaria, que suportaria o desgaste e o jogo pegado que era", disse o treinador.

Com 32 pontos, o Bahia é o atual 17º colocado do Brasileirão. Como tem um jogo a menos que o Fortaleza, o tricolor deixará a zona de rebaixamento em caso de triunfo contra o Corinthians.