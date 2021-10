Ranking coloca Manchester City com o elenco mais valioso do mundo

O Manchester City é o responsável pelo elenco mais valioso da Europa. A informação foi divulgada após um levantamento do CIES Football Observatory, o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte. De acordo com o estudo, o valor estimado do time inglês é de € 1,280 bilhão (cerca de R$ 8,11 bilhões).

No ranking, quem aparece em segundo é o Manchester United, levemente abaixo do rival City: € 1,214 bilhão (R$ 7,7 bilhões). Fechando o 'pódio', está mais uma equipe da Inglaterra, o Chelsea, com € 946 milhões (R$ 6 bilhões, aproximadamente).

Em crise financeira, o Barcelona chama a atenção por estar em quarto, com valor estimado de € 896 milhões (R$ 5,6 bilhões). A boa colocação do time catalão tem explicação: o CIES utiliza um algoritmo que considera variáveis como duração do contrato, idade, progresso na carreira, inflação, performance, status internacional, dentre outras.

O Barça possui em seu elenco vários jovens atletas com alto valor. Por exemplo, o meia Pedri, de 18 anos, cotado entre € 120 milhões e €150 milhões. Para se ter ideia, o astro brasileiro Neymar, com 29 anos, é avaliado entre € 50 milhões e € 70 milhões.

O jogador mais caro é o atacante Erling Haaland, do Borussia Dortmund. Aos 21 anos, o norueguês tem valor estimado entre € 150 milhões e € 200 milhões. O brasileiro mais bem avaliado de acordo com o ranking é Vinicius Jr., do Real Madrid, entre € 120 milhões e € 150 milhões.

O levantamento considera apenas os 98 clubes das cinco grandes ligas da Europa: Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália.

Após os dois times de Manchester, o Chelsea e o Barcelona, completam o top 10 do ranking: Bayern de Munique, Liverpool, Real Madrid, PSG, Borussia Dortmund e Atlético de Madrid, nesta ordem.