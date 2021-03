Ranking dos campeões: veja todos os vencedores da Copa do Brasil

O Palmeiras é tetracampeão da Copa do Brasil. O quarto título foi sacramentado no último domingo (7), após a vitória por 2x0 sobre o Grêmio no Allianz Parque, em São Paulo - na ida, o Verdão já havia ganhado, por 1x0. O troféu da temporada de 2020 soma-se aos conquistados pelo time paulista nas edições do torneio em 1998, 2012 e 2015.

Com a quarta taça, o Palmeiras se isolou como o terceiro maior vencedor da competição nacional. Só dois times ganharam mais vezes: o Cruzeiro, que é hexa, e o Grêmio, que tem cinco títulos.

Veja a lista de campeões:

Cruzeiro : 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

Grêmio : 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

Palmeiras: 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)

Corinthians : 3 títulos (1995, 2002 e 2009)

Flamengo : 3 títulos (1990, 2006 e 2013)

Atlético-MG : 1 título (2014)

Criciúma : 1 título (1991)

Fluminense : 1 título (2007)

Inter : 1 título (1992)

Juventude : 1 título (1999)

Paulista : 1 título (2005)

Santo André : 1 título (2004)

Santos : 1 título (2010)

Sport : 1 título (2008)

Vasco : 1 título (2011)

: 1 título (2011) Athletico: 1 título (2019)