Rap marca a primeira semana da mostra AfroIndígena de Música

O rap está em destaque na primeira semana do projeto Asé Orin - Rede AfroIndígena de Música Soteropolitana, que começa nesta quinta-feira (13). Os artistas Tauamim Kuango, Ramón Velásquez e Amanda Rosa abrem o evento gratuito e on-line que será transmitido pelo YouTube, a partir das 19h.

O trio Opanijé é um dos destaques da sexta-feira (14), data em que também se apresentam o grupo feminista negro Nsabas - que traz o projeto Folhas Sagradas - o indígena Guaja, de etnia Guajajara. As apresentações que têm como objetivo exaltar as culturas ancestrais negro-indígenas brasileiras fazem parte da Aquahertz: Mostra AfroIndígena de Música Soteropolitana.

Quem encerra a primeira semana do projeto, no sábado (15), é Akueran acompanhado do amigo e músico Ravi Santana. Bonsuet e a mulher preta, gorda e militante Áurea Semiséria completam a programação. Asè Orin foi contemplado pelo Prêmio Anselmo Serrat de Linguagens Artísticas, da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.

Programação Completa

I Semana

13/05- Tauamim Kuango, Ramón Velásquez, Amanda Rosa

14/05- Nsabas, Guaja, Opanijé

15/05- Akueran, Bonsuet, Áurea Semiséria

II Semana

20/05- Danzi & Jahfreeka Soul, Cazu Duo, Viviane Pitaya

21/05- Barbárie Bundi, Madamma, Xauim

22/05- Ofá, Mayale Pitanga, Marcola Bituca Edivan Fulni-ô

Serviço

O quê: Asè Orin - Rede AfroIndígena de Música Soteropolitana

Quando: 13 a 22 de maio, sempre às 19h

Onde: Transmissão On-line pelos perfis do Instagram (@ase.orin) e YouTube