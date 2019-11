Rapazes do BTS viram bonecos e animações

Mesmo dando um tempo na carreira, o grupo sul-coreano de k-pop BTS faz de tudo para o público não esquecer de V, Suga, Jin, Jung Kook, RM, Jamil e j-Hope. Nesse último ano, o grupo fez parceria com a gigante do mercado de bonecos Mattel (mesma fabricante da Barbie), e apesar das inúmeras críticas das Armys quanto às semelhanças dos bonecos com os membros do grupo, a linha Idol tem se revelado um sucesso e aumentou o número de vendas da empresa em quase 3% em relação ao mesmo mês no ano anterior.

Interessante é que, como a identidade visual dos artistas foi preservada, mantendo as roupas coloridas e fora do padrão masculino que a gente costuma ver em bonecos. Antes de lançarem os primeiros bonecos com a marca, na versão do MV de Idol, o grupo havia lançado pop funkos, aqueles mini bonecos cabeçudos e extremamente populares (e altamente colecionáveis) No Brasil, os bonecos da Mattel custam uma média de R$ 395 e os da Funko, cerca de R$ 90.



Atualmente, o grupo tem três versões em bonecos: os pop funkos com roupas do photoshoot versão F do disco Love Yourself Answe;, os bonecos da Mattel com as roupas de Idol e por fim os mini bonequinhos, também da Mattel, que foram lançados na House of BTS, loja temporária de vários andares que a Big Hit (empresa que gerencia a carreira do grupo) montou em Seoul. Os últimos ganharam um vídeo como divulgação. Veja: