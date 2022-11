Raphinha defende Neymar: 'Esse país não merece seu talento'

Neymar está fora dos próximos dois jogos do Brasil na Copa do Mundo, após sofrer uma entorse no tornozelo direito. Após a notícia ser confirmada, vários torcedores lamentaram a ausência do jogador. Mas alguns internautas chegaram a comemorar a lesão do camisa 10 - algo que foi criticado por Raphinha.

O atacante compartilhou uma publicação no Instagram em defesa do companheiro da Seleção. O texto faz um paralelo com Messi e Cristiano Ronaldo, craques de Argentina e Portugal, e afirma que "o maior erro da carreira de Neymar é nascer brasileiro".

"Torcedores da Argentina tratam Messi como um Deus. Torcedores de Portugal tratam Cristiano Ronaldo com Rei. Torcedores brasileiros torcem para Neymar quebrar a perna. Como é triste, o maior erro da carreira de Neymar é nascer brasileiro, esse país não merece seu talento e seu futebol", diz a mensagem.

Neymar lesionou o tornozelo direito na vitória por 2x0 sobre a Sérvia, na estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar. O lateral-direito Danilo também está fora, com um problema parecido no tornozelo esquerdo.