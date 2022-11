Raphinha diz que seleção disputa Copa do Catar sob pressão por título

Raphinha afirmou que a seleção brasileira disputa a Copa do Mundo sob pressão de voltar a conquistar um título da competição após um hiato de 20 anos. A declaração do camisa 11 da equipe comandada pelo técnico Tite foi dada em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (21) no Catar.

“Como todo brasileiro, carregamos sim [o peso de conquistar o título]. Desde 2006, todos querem que o Brasil conquiste o hexacampeonato. O sentimento é o mesmo para nós jogadores e vocês da imprensa”, declarou o atacante do Barcelona (Espanha).

E, para alcançar este objetivo, Raphinha sabe que é fundamental o Brasil iniciar o Mundial do Catar com um bom resultado, diante da Sérvia no Estádio de Lusail, a partir das 16h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (24) em jogo da primeira rodada do Grupo G.

“Aqui sabemos o que podemos fazer, sabemos o nosso potencial. Para chegar à final temos que disputar jogo a jogo, temos que estar com a cabeça na Sérvia neste momento, e tentar fazer o melhor jogo possível para ganhar confiança para o restante da Copa”, declarou.

Quem expressou estar ansioso para que inicie a participação do Brasil no Mundial foi o camisa 9 Richarlison. O atacante do Tottenham (Ingalterra) afirmou que agora, no Catar, chegou “o momento de ser feliz, de se divertir” E ele deixou claro que fará de tudo para ajudar a equipe e fazer o seu melhor para a equipe canarinho “sair vitoriosa de todos os jogos”.