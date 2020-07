Rapper baiano Hiran lança segundo disco, 'Galinheiro'

O segundo disco do rapper baiano Hiran, "Galinheiro", foi lançado nesta segunda-feira (6) e já está disponível nas plataformas digitais.

O disco, com produção musical de Tiago Simões (Cremenow Studio) e Mateus Gonçalves (alohamath), conta com nove faixas, traz algumas participações especiais, como a parceria com Tom Veloso na música “Gosto de Quero Mais”, que tem previsão de lançamento do clipe para a quinta (9). Além de Tom, Hiran contou participações de Majur, Illy, Dicerqueira, Nininha Problemática, Ed Oladelê e Astralplane.

O álbum nasce a partir de experiências pessoais do artista, que define 2019 como um ano emocionalmente desgovernado, mas que o inspirou artisticamente. “Eu estava vivendo em um ambiente de caos emocional e lutava por migalhas dentro de um contexto que eu mesmo não acreditava. Então quis dar uma resposta a essa realidade através do meu trabalho, produzindo, criando e ganhando com isso", explica. "É uma resposta à loucura que 2019 foi pra mim, onde realizei sonhos e ao mesmo tempo estive tão mal por dentro no que se diz respeito ao amor, e também à realidade que me vejo inserido, sendo corpo preto e LGBTQI+, numa conjuntura política deprimente. Mas ainda assim, posso afirmar que “Galinheiro” é um disco de amor no meio desse caos”, diz Hiran.

Veja o clipe da música que dá nome ao disco:

GALINHEIRO:

1. Galinheiro

2. Shalalala/Transbordante feat. Illy, Majur

3. Gosto de Quero Mais feat. Tom Veloso

4. Chora

5. Holograma

6. Funk Amor feat. DiCerqueira

7. Kika feat. Nininha Problemática

8. Kzoid/Vai Passar feat. Ed Oladelê

9. Desmancho feat. Astralplane