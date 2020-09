Rapper Fiteck lança single e clipe 'Escurecemos o Sul'

Nascido e criado em Salvador, o rapper Fiteck lançou seu novo single, nomeado "Escurecemos o Sul": uma continuidade na produção de quarentena tocada pelo soteropolitano, que também é produtor musical.

A ideia da vez foi abordar temáticas como amor e o fortalecimento da autoconfiança de pessoas negras para ocupar espaços. O single acompanha o clipe ofícial está disponível no Youtube, traduzindo através de metáforas o sentimento da música, produzida inteiramente durante a quarentena.

A música já está disponíveis em diversas plataformas digitais, como Spotify, Tidal e Deezer, por exemplo. “A produção durante a quarentena não parou, está sendo um momento importante, para mim, com relação a inspiração para escrever música, como além de intérprete sou produtor musical, pude ter uma independência maior para produzir minhas próprias faixas”, disse ao CORREIO.

No clipe, Fiteck brinca bastante com as cores e a música corre entre imagens do próprio artista oscila junto a imagens do pôr-do-sol. Se voltar ao mar é a sua missão, o rapper cumpriu bem a sua missão. O clipe foi produzido e dirigido por Brenda Santos, enquanto a captação, mixagem e masterização foram feitas pelo próprio artista Fiteck. Confira abaixo.

Fiteck é compositor, intérprete e produtor musical soteropolitano e faz parte do selo independente Balostrada Records. Desde 2019 vem apresentando trabalhos consistentes, com uma estética, que une referências do gênero Trap e Samples de Samba, evidenciando a versatilidade com os gêneros musicais em suas produções.

O artista é uma das apostas do rap soteropolitano. Além da faixa "Escurecemos o Sul", Fiteck compôs e produziu o EP "Mar Grande", em julho desde ano, composto por duas músicas.