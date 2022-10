Rapper Kanye West está namorando modelo brasileira

O rapper Kanye West, que foi casado com a socialite Kim Kardashain, parece ter encontrado sua mais nova musa: a modelo carioca Juliana Nalú, de 23 anos. Os rumores do romance começaram quando os dois foram clicados juntos, de mãos dadas há semanas. Segundo fontes próximas do casal, o namoro está mais do que confirmado.

Ao que tudo indica, Kanye e Juliana teriam se conhecido no início do ano, quando a modelo e atriz brasileira, que já contracenou com Chay Suede em Segundo Sol, foi notada pelo rapper em uma festa em Los Angeles. Na época, a brasileira contou detalhes do encontro pelo Twitter: "O Kanye acabou de me parar na festa para elogiar meu look" (um cropped preto e um shorts). Alguns meses depois, em setembro, Juliana foi convidada a estrelar a campanha de Yeezy, a marca de Kanye.

"Eu estava na festa da Kendall Jenner, em Los Angeles. Em determinado momento, o Kanye me abordou sorrindo e disse 'Adorei seu look. Amei muito!", relembrou. "Agradeci e me apresentei e, na mesma hora, ele chamou a assistente, pedindo para que ela pegasse meu contato pois tinha interesse em fazer futuros trabalhos comigo na moda", continuou.

No Brasil, Juliana, que vem do Complexo do Chapadão, no Rio de Janeiro, namorou o rapper L7nnon. "Tenho muita gratidão por tudo que vivi e o que aprendi nesse caminho. Tenho muito orgulho de ter vindo de uma comunidade. Aqui fora, quando me conhecem e perguntam de onde eu sou, eu já falo cheia de orgulho: ‘I'm from the favela!’. Com a boca cheia, porque é assim que a gente vai mudar esse estereótipo de que vir da favela é uma coisa ruim", completou.

A carioca também foi a eleita para estrelar uma publicidade da “Skims”, grife de underwear de Kim Kardashian, que a contratou antes do envolvimento do novo casal..

Veja fotos de Juliana Nalú:

