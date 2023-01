Rapper Orochi é abordado pela polícia; seguranças dizem ter arma para escoltar joia de R$ 500 mil

O rapper Orochi foi abordado pela polícia em uma lancha na praia dos Ossos, na Região dos Lagos do Rio, durante uma operação de buscas por uma arma, que apareceu em um vídeo postado na conta do Instagram do artista. Policiais militares que faziam a segurança de Orochi foram presos na quarta-feira (4). As informações são do g1.

À Polícia Civil, os PMs alegaram que estavam armados porque transportavam uma joia no valor de R$ 500 mil. Em uma imagem nos stories do Instagram do rapper, o cordão com a inscrição "Vida Cara" aparece no pescoço de uma mulher.

Já a imagem da arma procurada foi postada na terça-feira (3). Nela, um homem aparece dançando com uma arma longa, que parecia um fuzil. Outro homem também aparece dançando nas imagens.

Os policiais verificaram que a arma, que parecia ser um fuzil nas imagens, era uma espingarda calibre 12, que pertence a um dos PMs que afirma ser segurança do rapper.

"Prontamente a equipe analisou os vídeos e chegou à conclusão que se tratava de uma residência na beira da praia de Geribá, em Búzios. Foi feito contato com a 127ª DP, que juntamente com o 25º BPM, confirmaram o endereço em que o citado rapper estava hospedado", disse a polícia em nota.

"No local foram encontradas algumas drogas, como maconha, ecstasy, loló, e foi encontrada uma espingarda calibre 12, camuflada, que se tratava da arma apresentada no vídeo. O dono da arma, um policial militar que trabalhava na segurança de Orochi se apresentou e foi constatado que a arma estava registrada em seu nome. Um segundo segurança, policial militar, também se apresentou e era o dono do veículo onde a arma se encontrava", contou a polícia.