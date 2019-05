Raptors derrota Bucks mais uma vez e empata final do Leste da NBA

Se na Conferência Oeste o Golden State Warriors não deu qualquer chance ao Portland Trail Blazers e "varreu" a série por 4 a 0, tornando-se o primeiro finalista da NBA, no Leste a disputa mostra um enorme equilíbrio. Na noite de terça-feira (21), o Toronto Raptors fez mais uma vez o dever de casa e derrotou o Milwaukee Bucks por 120 a 102, em Toronto, no Canadá, para empatar o confronto por 2 a 2.



Com o triunfo dos Raptors, no mínimo haverá seis duelos para decidir a série em melhor de sete. O jogo 5 será disputado em Milwaukee quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), enquanto que a sexta partida acontecerá em Toronto no sábado, no mesmo horário. Se necessário, a disputa volta para o estado americano de Wisconsin, com o sétimo e decisivo confronto sendo realizado na segunda-feira.



O destaque do jogo foi a atuação dos jogadores saídos do banco de reservas dos Raptors, que anotaram 48 pontos ao todo. Entre os titulares, brilharam os armadores Kyle Lowry (25 pontos e seis assistências) e Fred VanVleet (13 pontos e seis assistências), o ala Kawhi Leonard (19 pontos, sete rebotes e quatro roubadas de bola), além dos pivôs Marc Gasol (17 pontos e sete assistências) e Serge Ibaka (duplo-duplo com 17 pontos e 13 rebotes).



Pelo lado dos Bucks, os destaques foram os alas Khris Middleton (30 pontos, sete assistências e seis rebotes), Giannis Antetokounmpo (duplo-duplo com 25 pontos e 10 rebotes, além de três tocos) e Nikola Mirotic (11 pontos).



O técnico dos Bucks, Mike Budenholzer, não gostou nem um pouco da atuação defensiva de sua equipe. "Penso que provavelmente essa foi a primeira noite que não senti que estivéssemos perto do que é necessário para nos dar alguma chance (de vencer)", afirmou.

