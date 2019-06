Raptors vencem Warriors e retomam vantagem na final da NBA

Para cada cesta de Stephen Curry em sua noite espetacular, Kawhi Leonard, Kyle Lowry e Danny Green encontraram uma resposta. Com isso, o Toronto Raptors recuperou a vantagem na final da NBA. Leonard acrescentou 30 pontos em uma partida na qual Curry totalizou 47, sua maior produção nos playoffs, e o time canadense superou, na quarta-feira (5), por 123 a 109, o desfalcado Golden State Warriors em Oakland, fazendo 2 a 1 na série melhor de sete jogos.



Curry também acrescentou oito rebotes e deu sete assistências. No entanto, não conseguiu dar a vitória aos atuais bicampeões da NBA, que jogaram sem os titulares Kevin Durant e Klay Thompson por causa de lesões.



"Nos superaram. Eles mereceram isso", disse o treinador dos Warriors, Steve Kerr. "Estou muito orgulhoso do nosso esforço, e agora simplesmente devemos nos recuperar. Espero que voltemos aqui na sexta-feira, que estejamos um pouco mais saudáveis e que tenhamos alguns garotos de volta".



Apenas três dias depois de cair em casa, o Toronto conseguiu uma fundamental vitória como visitante, tendo vencido os quatro períodos do duelo. Lowry contribuiu com 23 pontos, incluindo cinco cestas de três, e Green acrescentou 18 pontos, após acertar seis tentativas de três. O Toronto converteu 52,4% dos seus arremessos, tendo acertado 17 tiros de três.



"Eu dou todo mérito aos nossos garotos. Acho que respondemos a muitas jogadas ofensivas", disse o treinador do Toronto, Nick Nurse. "Cada vez que eles anotavam, nós respondíamos, e é isso que se deve fazer se você quer manter sua vantagem".



Thompson ficou fora de um duelo de playoffs pela primeira vez em sua carreira, após sofrer lesão na coxa esquerda durante o segundo jogo da final. Além disso, o pivô reserva Kevon Looney está descartado do restante da série após sofrer uma fratura próxima da região da clavícula, também na partida de domingo. Já Durant, eleito duas vezes o MVP da final, está afastado há quase um mês, por uma contusão na panturrilha direita.



O quarto jogo está marcado para sexta-feira, também no Oracle Arena, onde os torcedores dos Warriors esperam ver Durant e Thompson novamente em ação.