Raquel Lyra é a primeira governadora eleita em Pernambuco

Raquel Lyra (PSDB) é a primeira mulher eleita governadora de Pernambuco. Aos 43 anos, a tucana conquistou 58,87% (2.757.782) do votos no Estado, com 88,73% das urnas apuradas. Marília Arraes (SD) teve 41,13% (1.937.406)

Raquel já foi deputada Estadual de Pernambuco entre 2011 e 2016 e prefeita de Caruaru entre 2017 e 2022, além de secretária da Criança e Juventude do Estado.

Nascida no Recife, mas com carreria política em Caruaru, Raquel é filha de João Lyra Neto, ex-prefeito de Caruaru e ex-governador de Pernambuco, e de Mércia Lyra. É neta do ex-prefeito de Caruaru, João Lyra Filho, e sobrinha do ex-Ministro da Justiça Fernando Lyra (1913-1999).

A governadora eleita perdeu o marido Fernando Lucena no dia 2 de outubro, dia do primeiro turno da eleilção, vítima de um infarto fulminante.

Raquel deixou a prefeitura de Caruaru no 31 de março de 2022, para disputar o governo. No dia 2 de outubro, ela terminou o primeiro turno com 20,58% dos votos.