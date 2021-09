Raro 'Dragão Azul' devorador 'caravelas portuguesas' encanta banhistas em SP

As 'caravelas portuguesas' vieram para o litoral da Bahia pois, em São Paulo, havia um 'Dragão Azul' que poderia devorá-las. A história parece do 'descobrimento', mas é do mundo animal e aconteceu nesta quarta-feira (8), quando um pequeno molusco azul foi encontrado na praia de Bertioga, interior paulista.

A espécie Glacus atlanticus é popularmente conhecida como dragão azul. Ela não é venenosa, mas pode queimar a pele de quem a toca. O azulão oferece perigo mesmo às caravelas portuguesas, que são sua principal fonte de alimento.

O animal foi encontrado pela arquiteta Dalma Mesquita Ferreira. À primeira vista, ela chegou a pensar que fosse um pedaço de plástico, mas logo percebeu que se tratava de um ser vivo.

“Quando eu cheguei perto e vi que aquilo se mexia, a minha primeira reação foi verificar se a onda estava chegando para levar embora”, explica ela em entrevista ao G1.

Rara

A mestranda pelo Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP) em Sistemática, Taxonomia Animal e Biodiversidade, Gemany Caetano, conta que o animal é abundante. Contudo, são raras as vezes que ele aparece em praias de países tropicais, como o Brasil.