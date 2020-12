Rashford marca no fim, United vence Wolverhampton e é vice-líder

O que há algumas rodadas parecia impossível, aconteceu. Depois de início ruim do Campeonato Inglês e tropeços frustrantes, o Manchester United reagiu, se firmou, e após sofrida vitória sobre o Wolverhampton nesta terça-feira (29), já está na vice-liderança. Com gol de Rashford, aos 49 minutos do segundo tempo, ganhou por 1x0 e subiu aos 30 pontos, dois atrás do Liverpool.

Após quatro jogos sem conseguir ganhar do Wolverhampton no Inglês, o Manchester United sofreu para desencantar. O gol do triunfo no Old Trafford saiu apenas nos acréscimos de uma apresentação abaixo do esperado e sem inspiração.

Combustível do United, Bruno Fernandes não estava em um dia inspirado. Com o astro apagado, os mandantes pouco criaram ao gol de Rui Patrício. A melhor chance, curiosamente, foi em um chute do português que o goleiro defendeu com firmeza.



Mesmo rendendo abaixo do esperado, Bruno Fernandes não pode ser "esquecido" em campo. Foi dele a assistência para Rashford anotar seu sétimo gol na atual edição do Campeonato Inglês. Um triunfo sofrido e importante.

Já são nove partidas de invencibilidade do United na competição. Depois de Everton, Tottenham e Leicester, o Liverpool ganha um concorrente de respeito na briga pela taça.

O Manchester volta a campo na sexta-feira, no primeiro dia de 2021, novamente no Old Trafford, diante do Aston Villa. Ganhando, assume a liderança provisória, já que o Liverpool sai para visitar o Southampton apenas no dia 4.