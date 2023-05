Rastreamento do Câncer de Mama chega a mais seis municípios baianos

Os municípios de Aurelino Leal, Itapitanga, Itajuípe, São José da Vitória, Ubatã e Maraú serão os próximos contemplados com o “Saúde Mais Perto”, Programa Estadual de Rastreamento do Câncer de Mama, que atenderá cerca de 6.600 mulheres, e busca ampliar o acesso ao diagnóstico precoce do agravo em mulheres baianas entre 40 e 69 anos de idade, faixa etária com maior incidência da doença.

“Essa é uma estratégia extremamente importante na luta contra o câncer de mama, porque com a identificação precoce da doença é possível obter a cura total, após o tratamento”, pontuou Roberta Santana, secretária da Saúde do Estado. A expectativa é que a iniciativa alcance 120 municípios, numa ação complementar a outras já desenvolvidas no que se referente à saúde da mulher.

Na rede SUS, as mulheres contam com equipamentos específicos para o diagnóstico, como as 25 policlínicas regionais de saúde. No que tange ao tratamento, existem Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacons) e Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacons), a exemplo do Centro Estadual de Oncologia (Cican) e do Hospital da Mulher, este último, referência para os casos de cânceres femininos.

Rastreamento



Na primeira fase da estratégia, a população alvo é identificada através das Unidades Básicas do Município e Secretarias Municipais de Saúde. As pacientes são encaminhadas para o serviço estadual para realização do exame de Mamografia Bilateral de Rastreio em Unidade Móvel que estará no município.

Após a mamografia, num segundo momento, são realizados os exames diagnósticos complementares para as pacientes que apresentarem imagens inconclusivas. As mulheres com diagnóstico positivo serão encaminhadas, através do programa, para tratamento em unidades de Alta Complexidade, referência em Oncologia.

A estratégia tem sido reconhecida como uma ferramenta de importante contribuição no acesso das mulheres às ações de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Atualmente, estão em atividade quatro unidades móveis de mamografia, em quatro rotas simultâneas, para realizar a primeira fase nos municípios que confirmaram adesão ao Programa, conforme pactuado em reunião da Comissão Intergestora Regional (CIR). Cada unidade conta com dois mamógrafos, com capacidade de atendimento de 140 mamografias por dia.