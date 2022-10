O governador Ratinho Junior (PSD) foi reeleito no Paraná. Com 78,72% das urnas apuradas, ele, que está com 69.75% dos votos, não pode mais ser alcançado por Requião (PT), que está em segundo lugar.

Ele, que é aliado de Bolsonaro, é filho do apresentador do SBT, Ratinho.

Em 2018, ele também foi eleito no primeiro turno, recebendo 59,99% dos votos, ficando à frente de Cida Borghetti, João Arruda e Dr. Rosinha, respectivamente.