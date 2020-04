Rato do BBB20 tem mais seguidores no Instagram que três ex-participantes

Últimos dias de BBB20 e a casa mais vigiada do Brasil ainda rende muito assunto na internet. Dessa vez, inclusive, foram os internautas que primeiro se deram conta de um novo participante do reality: um rato, que já tem nome e tudo.



O rato surgiu dentro da cozinha do Big Brother Brasil na quarta-feira (22), e os brothers tiveram que ficar na parte do jardim para que a equipe do reality pudesse retirar o bicho de lá. Rapidamente, ele ganhou nome e conta nas redes sociais.

Genilson, como está conhecido, tem um Instagram que ultrapassa os 729 mil seguidores. Curiosamente, já tem mais apoiadores que Hadson Nery, o grande vilão machista dessa edição. Ele também ultrapassou o número de seguidores de Petrix e Lucas.

Felipe Prior, um dos fortes candidatos da edição eliminado em um paredão histórico, chegou a divulgar o perfil do mais novo integrante da casa, mas diante do sucesso, acabou apagando a postagem. O perfil do Rato do BBB não perdoou, compartilhou o vídeo e ainda fez zoação com o brother. Veja: