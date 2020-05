Raul Gil volta para a UTI, em razão de uma perfuração no pulmão

O apresentador Raul Gil, 82, voltou a ser internado nesta sexta-feira (1º), menos de um mês depois de ter deixado o hospital, em razão de um acidente doméstico. De acordo com informações do Cidade Alerta, que conversou com o filho do apresentador, Raulzinho, Gil está na UTI.



Segundo informado pela assessoria de imprensa do SBT no sábado (2), o apresentador teve um hemotórax (derramamento de sangue na cavidade pleural) devido a uma perfuração no pulmão, uma consequência do acidente

que sofreu no domingo de Páscoa (12), quando trincou duas costelas ao cair da escada de sua residência