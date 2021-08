Rayssa Fadinha volta às aulas e recebe mural em homenagem na escola

Depois da labuta, vem a labuta. Após conquistar a prata olímpica do Skate Street em Tóquio, Rayssa Leal, a Fadinha, voltou às aulas na escola onde em estuda, no Maranhão. A medalhista olímpica cursa o 8º ano do Ensino Fundamental II e ganhou uma bela homenagem em seu retorno: um mural gigantesco para expressar o orgulho pelo feito na Olimpíada.

A parede foi pintada com uma gravura de Rayssa dando um flip no skate e as palavras "Orgulho" o "Exxquece" que é marca registrada da Fadinha. Além disso, um outro espaço da parede foi marcado com a frase "If you can dream, you can maket it happen", que na tradução significa "Se você pode sonhar, você pode fazer isso acontecer".

"Fadas também estudam! Eu tava morrendo de saudade da minha escola, dos meus professores e dos meus amigos! Hoje, quando voltei, fiquei muito emocionada com essa supresa linda! Uma parede todinha para mim. A minha escola sempre me incentivou e estiveram ao meu lado durante toda a minha trajetória. É muito bom estar de volta. Obrigada! Vocês foram essenciais para a conquista desse sonho", escreveu Rayssa em publicação nas redes sociais.