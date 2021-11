Rayssa Leal zoa LeBron após vitória dos Lakers: 'carequinha'

Depois de vencer as duas primeiras etapas do Street League Skateboarding nos Estados Unidos, a brasileira Rayssa Leal aproveitou para curtir um pouco a viagem e acompanhou uma partida dos Los Angeles Lakers no Staples Center. Além de ser pé quente e assistir uma vitória apertada do time de LA sobre o Houston Rockets, por 119 a 117, a skatista aproveitou e deu uma ‘zoada’ no tetracampeão da NBA, LeBron James.

Rayssa compartilhou o momento descontraído em seu story do Instagram onde filma o jogador bem de perto e diz que “tio James está ficando careca”, brinca a jovem. Ela flagrou as “falhas” no cabelo do astro da franquia e escreveu na legenda “carequinha”.

Em seu Twitter ela fez questão de reverenciar LeBron e ainda fez menção ao apelido do atleta, ‘King James’, usando um emoji com a coroa do rei.

Na partida, LeBron James foi o destaque dos Lakers e o cestinha da partida, com 30 pontos. Anotou ainda um "double-double" por ter registrado 10 assistências. Davis e Westbrook contribuíram com 27 pontos cada e estiveram perto de alcançar dois dígitos em dois fundamentos diferentes - ambos pegaram nove rebotes.