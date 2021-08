Rayssa se emociona com bronze de Sky Brown: 'Orgulhosa de você'

A estreia do skate park na Olimpíadas não trouxe medalhas ao Brasil, mas fez a felicidade de atletas da modalidade mesmo assim. A brasileira Rayssa Leal, prata no skate street, chorou com a medalha conquistada pela amiga, Sky Brown, da Grã-Bretanha.

"Muito bem, minha amiga! Estou muito orgulhosa de você", celebrou a Fadinha nas redes sociais. "Parabéns a todas as garotas! Maravilhoso". Sky repostou nas redes sociais o vídeo em que Rayssa vai às lágrimas. "Te amo".

Depois da final, Sky agradeceu o apoio da brasileira. "Rayssa é tão boa. Eu fiquei tão feliz a vendo em Tóquio. Nós nos vemos muito, especialmente quando ela está em Los Angeles. Nós fazemos Tik Tok juntas. Nós nos divertimos muito e eu sinto muito orgulho dela e das outras meninas do pódio. É insano", disse ela ao GloboEsporte.

Com a medalha de Sky, um vídeo que mostra as duas amigas juntas, ainda mais novas, viralizou nas redes socias.

Final do skate park

Além da amiga, que também tem 13 anos, Fadinha também torceu pelas brasileiras Dora Varella e Yndiara Asp, que chegaram à final mas não alcançaram o pódio, terminando em sétima e oitava. Já Isadora Pacheco foi eliminada ainda na fase classificatória.

Na reta final, Sky tirou uma boa nota e ultrapassou a japonesa Misugu Okamoto, que dominou esse ciclo olímpico e era vista como uma das favoritas, e garantiu o bronze. As japonesas Sakura Yosozumi e Kokona Hiraki ficaram com o ouro e a prata. O Japão dominou no skate - foi ouro em todas as competições da modalidade até agora. O skate park masculino acontece na noite de hoje (a partir de 21h30 no horário do Brasil).

Sky nasceu no Japão, filha de uma japonesa e uma britânico, e representa a Grã-Britanha nos jogos. Ela acumula recordes desde os 10 anos de idade no skate.