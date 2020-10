RB Leipzig e Dortmund vencem fora de casa e lideram o Alemão

RB Leipzig e Borussia Dortmund venceram seus jogos fora de casa neste sábado (17) e ficaram entre os líderes do Campeonato Alemão. O time de Leipzig fez 2x0 no Augsburg, enquanto que a equipe aurinegra derrotou o Hoffenheim por 1x0 com um gol de Reus no final da partida.

Com os resultados, o RB Leipzig chegou à terceira vitória em quatro jogos no campeonato, manteve a invencibilidade e permanece na liderança com 10 pontos. O Borussia Dortmund subiu para o segundo lugar, com nove pontos, mas pode perder o posto porque a rodada ainda não terminou.

O Leipzig triunfou sobre o Augsburg com gols de Tasende, aos 45 minutos do primeiro tempo, e Poulsen, aos 21 da etapa final. Já o Dortmund, com alguns titulares importantes começando no banco de reservas, como Haaland, Raphael Guerreiro e Reus, teve dificuldade para superar o Hoffenheim.

A equipe de Lucien Frave melhor sua produção ofensiva depois que o treinador colocou alguns titulares em campo. Haaland e Reus entraram e o atacante serviu o meio-campista, que anotou o gol da vitória aos 31 minutos da etapa complementar. O resultado quebra um tabu de quase oito anos do Dortmund sem vencer o Hoffenheim. O duelo foi disputado com a presença de 6 mil torcedores.

Nos outros jogos da quarta rodada do Campeonato Alemão já encerrados neste sábado, Freiburg (10º) e Werder Bremen (sexto) empataram em 1x1, o Stuttgart superou o Hertha Berlin (15º) por 2 a 0 para subir ao terceiro lugar e o Bayer Leverkusen (nono) derrotou o Mainz 05 (17º) pelo placar mínimo. Nenhum anfitrião venceu na rodada até aqui.