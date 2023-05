Re-Farm Cria investe R$ 500 mil em projetos; veja como participar

O Re-Farm Cria está com as inscrições abertas para sua segunda edição até o dia 19. Dessa vez, o foco do projeto – idealizado para fomentar novos talentos da moda e promover conexões com criadores das periferias - é impulsionar projetos de jovens profissionais da cadeia da moda: têxtil, calçados, acessórios, designers, comunicação, ateliê, dentre outras.

Serão investidos meio milhão de reais para apoiar 20 projetos, com R$ 25 mil cada, de jovens profissionais que já atuam no mercado da moda em todo Brasil. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por pessoas de todos os cantos do país.

“Reforçamos o investimento social no ecossistema da moda para incentivar e fortalecer os jovens talentos que serão o futuro desse mercado, com um olhar especial para os que valorizam a moda afro-brasileira, indígena, plus size e que não reproduzem estereótipos de corpos, gênero e idade. Estamos na expectativa de receber projetos que valorizem uma moda dinâmica, leve, colorida, inclusiva e diversa do jeito que gostamos de ser”, Karen Kristien, analista de responsabilidade social da Farm.

Em parceria com o Instituto Precisa Ser, que fará a gestão, execução e distribuição de recursos às ações selecionadas, o projeto, nessa segunda edição, expandiu a participação para todo o Brasil. Também houve um aumento do aporte financeiro para os selecionados, que será de R$ 25 mil. A participação é aberta a pessoas físicas e coletivos, desde que atuam no ecossistema da moda e que sejam realizados por jovens.

As inscrições só podem ser feitas na plataforma Prosas. As pessoas interessadas devem ler com atenção todo o regulamento e apresentar a documentação exigida.

Leia mais em Alô Alô Bahia