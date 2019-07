Reação de Petkovic em discussão viraliza nas redes sociais; veja

Comentarista do SporTV, o ex-jogador Petkovic 'pegou ar' em discussão com o repórter Erick Faria durante o programa Seleção SporTV. A dupla comentava sobre a goleada do Flamengo por 6x1 no Goiás, pelo Brasileirão, e Pet criticava atuação do rubro-negro.

Erick Faria deixou Pet irritado ao lembrar do gol de falta do sérvio sobre o Vasco na final de Campeonato Carioca de 2001. "Se o Helton (goleiro do Vasco naquela decisão) tivesse três centímetros a mais, a tua falta não teria entrado", afirmou o repórter.

Petkovic ergueu a cabeça e olhou com tanta perplexidade para Eric que a reação viralizou nas redes sociais. Até mesmo os outros integrantes da bancada do programa perceberam a cara de Petkovic. "Agora pegou pesado", disse Cléber Machado. Veja o vídeo: