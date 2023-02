Reajuste de ônibus ainda não tem data prevista, diz Bruno Reis

O reajuste anual da tarifa de ônibus ainda não foi definido pela prefeitura. Segundo o prefeito Bruno Reis, está sendo elaborado um estudo de revisão tarifária do contrato da concessão do sistema.

"Ainda estamos aguardando a conclusão do relatório do centro que presta serviços ao sistema. Estamos no ano da revisao tarifária, está se discutindo o contrato que foi feito lá atrás, de concessão. E assim que a gente tiver a definição desses números, aí sim vamos poder falar do reajuste, que acontece todo ano. Esse ano terá, mas ainda não há previsão", disse o prefeito, durante a entrega dos 39 novos ônibus com ar-condicionado, nesta sexta-feira (3).

Os novos veículos foram entregues no estacionamento do Jardim de Alah, na Avenida Octávio Mangabeira. Ao todo, 169 veículos foram comprados pelas concessionárias. Além destes, mais nove micro-ônibus já estão em circulação desde o final do ano passado.

Segundo o secretário de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Muller, os veículos já vão começar a circular. "Esses 39 ônibus entram em operação de imediato. Até março, vamos concluir 100% essa renovação [entrega dos 169]. Assim, chegamos a 28% dos ônibus com ar-condicionado, são 551 ônibus. Temos um planejamento, a médio prazo, para que a gente tenha de fato 100% da frota com ar-condicionado e é isso que está sendo trabalhado", explicou.

A prioridade é que estes veículos sejam encaminhados para locais onde há maior número de cadeirantes e crianças. "São veículos com área maior para acomodar essas pessoas, foi tudo pensado cuidadosamente para dar mais conforto. São as linhas 1007, de Jardim das Margaridas, e também a 1026, de Boca da Mata, que concentram uma grande quantidade de crianças e adolescentes com problemas de mobilidade", afirmou o secretário.