Reajuste do Planserv é para garantir permanência do plano, diz governador

O reajuste das tarifas do Planserv solicitado pelo governo do estado à Assembleia Legislativa é para garantir a sustentabilidade do plano, segundo o governador Jerônimo Rodrigues. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (10), ele afirmou que as correções são necessárias.

"Se a gente não fizer essas correções, nós não aguentaremos por muito tempo a sustentabilidade de um plano como este", disse.

Ainda segundo o governador, os reajustes são pequenos. "Nós vamos arcar com mais 0,5%. Nós estamos falando aqui de 4% em cima de quem ganha abaixo de R$ 10 mil. Isso significa no máximo, gente, uma família com um casal e mais dois filhos, podemos dizer assim, elevando R$ 28 a R$ 29. Pra gente pode garantir não perder esse plano de saúde", disse.

Reajuste

Em nota divulgada na última segunda-feira (8), o Governo informou que o PL atualiza a tabela de contribuição em 4%, para quem tem vencimentos até R$10 mil (85% do total de beneficiários titulares), e em 8% (15% do total de titulares), para quem recebe acima desse valor.

"A atualização tem como objetivo promover a sustentabilidade do plano e também assegurar a equidade na contribuição, cumprindo a premissa de plano solidário, em que a contribuição é proporcional à remuneração salarial. A Assistência hoje conta com cerca de 500 mil beneficiários e 1.468 prestadores", declarou.

O projeto prevê ainda o aumento da contribuição patronal do Estado ao plano, que hoje corresponde a 2% e, caso aprovado, passará a ser 2,5%.

Ainda segundo o gestão, o aumento da arrecadação é importante para absorver as demandas de incorporação de novas tecnologias, bem como aprimoramento das regras regulatórias da assistência.

O valor de contribuição ao Planserv é calculado com base na remuneração total, excluídas as parcelas a título de ajuda de custo, diárias, auxílios e abonos pecuniários, adicional de férias, gratificação natalina e aquelas de caráter indenizatório.