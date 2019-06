Real Madrid anuncia contratação de Hazard, do Chelsea

Acabou a novela. O Real Madrid anunciou a contratação do atacante belga Eden Hazard. Segundo o jornal As, o negócio entre os espanhóis e ingleses do Chelsea foi selado por 100 milhões de euros (R$ 438 milhões), podendo chegar a 105 milhões com as metas estipuladas. O contrato vai até junho de 2024 e o jogador será apresentado no dia 13, no estádio Santiago Bernabéu.

Hazard tem 28 anos e defendeu o Chelsea por seis temporadas. Foram 352 jogos e 110 gols com a camisa dos Blues. O belga chega como a grande contratação dos madridistas para a próxima temporada e é visto como o nome para suceder Cristiano Ronaldo, que desde a temporada passada defende a Juventus. Inclusive, ele vai vestir a camisa 7, que era do português.

Antes do Chelsea, Hazard foi campeão francês no time que o revelou, o Lille. Em Londres, uma série de títulos e premiações individuais: bicampeão da Premier League e da Liga Europa, além de ser o líder técnico do clube nas conquistas da Copa da Inglaterra em 2018 e Copa da Liga na temporada 2014/2015.

Na última temporada europeia, acabou como o líder de assistências da Premier League, com 15 passes para gol. Ele também marcou 16 gols, distribuídos entre os 37 jogos em que esteve em campo.