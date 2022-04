Real Madrid bate Chelsea na prorrogação e vai à semi da Champions

Não faltou emoção para definir os primeiros semifinalistas da Liga dos Campeões, nesta terça-feira (12). Atual campeão, o Chelsea até conseguiu uma virada incrível sobre um apático Real Madrid por 3x1 no tempo normal, mas viu Benzema marcar na prorrogação e acabou eliminado. Já o Villarreal arrancou um empate heroico em 1x1 e derrubou o poderoso Bayern, um dos favoritos ao título.

No Santiago Bernabéu, o Real quase provou do próprio veneno. Os merengues tinham garantido o 3x1 na ida, na Inglaterra, e pareciam ter encaminhado uma classificação tranquila. Mas o maior vencedor da Champions, dono de 13 taças, foi surpreendido com a efetividade do Chelsea.

O primeiro gol saiu aos 14 minutos, com um chute firme de Mason Mount. Aos cinco do segundo tempo, veio o segundo, com uma cabeçada de Rüdiger no canto esquerdo.

A partir daí, o jogo pegou fogo. O Chelsea chegou a balançar as redes com Marcos Alonso, aos 16, mas o lance foi anulado pelo VAR. O terceiro chegou então aos 30, com um golaço de Timo Werner. Mas, após quase marcar o quarto, os Blues viram Modric fazer um lindo lançamento para Rodrygo levar a decisão à prorrogação.

Logo no início da etapa extra, Vini Jr arrancou e levantou na medida para Benzema marcar de cabeça, aos 5 minutos. O Chelsea foi obrigado a atacar e teve boas chances com Havertz e Jorginho, mas a eliminação foi decretada.

Na semi, o Real pegará o vencedor de Atlético de Madrid e Manchester City, que se enfrentam nesta quarta-feira (13), na Espanha. Os ingleses ganharam o primeiro duelo por 1x0.

Já o Bayern, depois de perder por 1x0 fora, precisava da vitória para se manter vivo na competição. E, como esperado, entrou em campo dominando o Villarreal. Aos seis minutos do segundo tempo, os bávaros conseguiram abrir o placar, quando Lewandowski, atual melhor jogador do mundo, recebeu na entrada da área, girou e finalizou no cantinho.

Enquanto isso, o Submarino Amarelo procurava se defender, minimizando os espaços e tentando sair em velocidade. No fim, aos 43 do segundo tempo, a estratégia deu certo. Em um contra-ataque fulminante, Moreno foi lançado e cruzou para Chukwueze deixar tudo igual e garantir a vaga espanhola.

Campeão da Liga Europa na temporada passada, o Villarreal volta a disputar uma semifinal da Liga dos Campeões após 16 anos. O time agora espera o vencedor do jogo de volta entre Liverpool e Benfica, nesta quarta-feira (13), na Inglaterra. Na ida, os Reds bateram os portugueses por 3x1.