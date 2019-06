Real Madrid confirma criação de time de futebol feminino

Agora é oficial. O Real Madrid anunciou nesta terça-feira (25) que terá um time de futebol feminino. Os galáticos optaram por comprar o Club Deportivo Tacón por 500 mil euros (cerca de 2,2 milhões de reais), equipe de futebol feminino madrilenha e a equipe começa seus trabalhos a partir de primeiro de julho de 2020.

Agora, a equipe galática se junta a Atlético de Madrid e Barcelona, gigantes espanhóis que disputam a Liga Iberdrola, o campeonato espanhol feminino. O plano do Real era de criar um time para subir de divisão aos poucos, mas o baixo investimento para já começar na divisão de elite chamou a atenção de Florentino Pérez, presidente do clube.

Fundado em 2014, o CD Tacón é formado exclusivamente pelo futebol feminino. A equipe subiu neste ano para a Liga Iberdrola, a primeira divisão do futebol feminino na Espanha.

Para a temporada 2019/2020, os treinos e jogos do Deportivo Tacón serão realizados no Ciudad Real Madrid, centro de trienamento madridista. A ideia a primeira temporada sirva como uma fase de adaptação para os dois clubes e a partir de 2020/2021, quando a fusão será concretizada, as duas partes já tenham passado por uma transição.

Investimentos

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) já havia anunciado que o investimento de 20 milhões de euros na modalidade no próximo ano, sendo €6,5 milhões direcionados para a seleção nacional e o restante nas competições.

Além da Liga Iberdola, o outro grande campeonato de futebol feminino na Espanha é a Copa da Rainha.