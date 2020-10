Real Madrid ganha segunda seguida com gol de Vinícius Júnior

Cobrança de escanteio, a bola é mal afastada pela defesa e vai parar nos pés de Vinícius Júnior. O atacante domina, ajeita e bate colocado para abrir caminho na vitória do Real Madrid sobre o Levante, por 2x0. Pelo segundo jogo seguido o brasileiro marcou e foi decisivo para colocar o time merengue na liderança isolada do Campeonato Espanhol.

Na terça-feira (29), em duelo complicado diante do Valladolid, Vinícius Júnior saiu do banco de reservas para garantir o 1 a 0. Desta vez, iniciou entre os titulares e logo aos 15 minutos mostrou que pode ser titular.

O tapa do brasileiro na bola, com curva, é de quem conhece. Ele quis jogar a bola longe do goleiro e só teve o trabalho, depois, de correr para festejar com o compatriota Casemiro.

Desde que foi contratado pelo Real Madrid, jamais Vinícius Júnior havia marcado em dois jogos consecutivos. Agora ele espera ter convencido o técnico Zinedine Zidane que deve ser mantido na equipe.

Tem apenas de caprichar mais em todas as chances criadas. Da mesma maneira que no embate diante do Valladolid, ele também desperdiçou uma oportunidade clara para ampliar. Na terça-feira (29) chutou em cima do goleiro e neste domingo (4), escorou o cruzamento da esquerda e viu a bola passar raspando.

Colocou as mãos na cabeça ciente que era gol imperdível. Mas seu erro não fez falta, pois o francês Benzema ampliou no minuto final. O Real Madrid soma 10 pontos e está sozinho na liderança, mesmo com um jogo a menos, adiado da primeira rodada.

Ainda neste domingo (4), o Osasuna fez 2x0 no Celta de Vigo e o Alavés passou pelo Athletic de Bilbao por 1x0. O Campeonato Espanhol volta no dia 17, após a pausa para as datas Fifa.