Real Madrid perde da Real Sociedad e é eliminado na Copa do Rei

Eram 21 jogos de invencibilidade. O Real Madrid perdeu e está fora da Copa do Rei. Nesta quinta-feira (6), no Santiago Bernabéu, o time do técnico Zinedine Zidane foi superado pela Real Sociedad por 4x3, em um jogo com final eletrizante, e viu o clube basco avançar à semifinal do torneio.

A Real Sociedad abriu 3x0. Martin Oedegaard, que pertence ao Real Madrid, fez o primeiro aos 22 minutos. O norueguês de 21 anos aproveitou um rebote de Areola em chute de Alexander Isak para finalizar da entrada da área de pé esquerdo. O goleiro francês falhou no lance.

Alexander Isak, aos 8 e 10 minutos do segundo tempo, ampliou. No primeiro dele, o segundo da Real Sociedad, Ander Barrenetxea fez ótima jogada pela esquerda e cruzou para o companheiro pegar de primeira de pé esquerdo. No segundo, o sueco aproveitou sobra na área para acertar um chute no ângulo.

O Real Madrid diminuiu aos 13 minutos, com Marcelo. O lateral recebeu do lado esquerdo e finalizou rasteiro. O goleiro Alex Remiro aceitou. A Real Sociedad anotou o quarto, aos 22, com Mikel Merino. Alexander Isak fez jogada pela direita e cruzou na marca do pênalti para o companheiro, livre de marcação, finalizar de pé direito.

O jogo parecia decidido, mas não para o Real Madrid. A equipe de Zidane iniciou uma reação, marcou duas vezes e até teve chance para empatar.

O segundo gol foi de Rodrygo, aos 35 minutos. Vinícius Junior fez jogada pelo lado esquerdo e cruzou para o companheiro, que finalizou para marcar. Aos 48 minutos, Nacho anotou de cabeça após cruzamento de Benzema.

Pouco depois do gol, Andoni Gorosabel foi expulso por uma falta em Vinícius Junior no meio de campo após o brasileiro tenta um chapéu ao sair para o contra-ataque. Nos minutos finais, o Real Madrid ainda pressionou bastante, criou outras chances, mas parou no goleiro Alex Remiro.