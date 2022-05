Real Madrid tem o dobro de títulos da Champions do segundo colocado; veja ranking

O Real Madrid venceu a grande final da Liga dos Campeões da temporada 2021/22 disputada neste sábado (28) em Paris. Com gol Vinícius Júnior, anotado na segunda etapa, os espanhóis chegaram ao 14º título e ampliaram ainda mais a vantagem para o segundo maior vencedor, o Milan, que tem sete. O Liverpool vem em seguida com seis.

Essa foi a terceira final disputada entre Real e Liverpool. Antes, um título para cada lado. Na temporada 1980/81, os ingleses levaram a melhor e ganharam de 1 a 0, em uma final que também foi disputada em Paris. Já no confronto de 2017/18 o Real Madrid foi superior e aplicou 3 a 1 no Estádio Olímpico de Kiev, na Ucrânia.

Esse também havia sido o último título continental do Real, que fechou o histórico tricampeonato conquistado sob o comando de Zidane, como treinador, e Cristiano Ronaldo como principal jogador. A conquista em Paris deste ano foi a segunda do técnico italiano Carlo Ancelotti com o time espanhol. Em 2014, Real superou o rival de Madri, o Atlético, e conquistou a taça conhecida como 'la décima', em referência ao 10º europeu.



As outras conquistas foram nos anos de 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/00 e 2001/02.

Veja abaixo a lista de todos os vencedores da Liga dos Campeões na história:

14 títulos: Real Madrid

7 títulos: Milan

6 títulos: Liverpool e Bayern de Munique

5 títulos: Barcelona

4 títulos: Ajax

3 títulos: Manchester United e Inter de Milão

2 títulos: Chelsea, Nottingham Forest, Benfica, Juventus e Porto

1 título: Borussia Dortmund, Feynoord, Olympique de Marseille, Aston Villa, Hamburgo, Estrela Vermelha, Steaua Bucareste, PSV e Celtic