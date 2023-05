Real vence Rayo com gol de Rodrygo em dia de homenagens a Vini Jr

Em jogo com diversas referências e homenagens a Vinícius Júnior, que não entrou em campo, o Real Madrid derrotou o Rayo Vallecano por 2x1, nesta quarta-feira (24), pela 36ª e antepenúltima rodada do Campeonato Espanhol. Rodrygo anotou o segundo gol dos anfitriões, no estádio Santiago Bernabéu. O triunfo assegurou matematicamente a classificação da equipe merengue à Liga dos Campeões da próxima temporada.

Foi a primeira partida do Real desde a polêmica partida contra o Valencia, no domingo, fora de casa. Na ocasião, Vini Jr. foi alvo de ataques racistas por parte de diversos torcedores do time da casa. E ainda acabou expulso de forma injusta, após reagir a um "mata-leão" de um adversário, nos acréscimos da partida.

Os atos de racismo geraram rápida repercussão mundial e até um início de crise diplomática entre Brasil e Espanha. Desde então, jogadores e celebridades saíram em defesa do brasileiro e o Valencia se desculpou pelas manifestações racistas e foi punido. E a Real Federação Espanhola de Futebol cancelou o cartão vermelho dado a Vini Jr.

O atacante, portanto, tinha condições de jogar nesta quarta. Mas foi preservado porque apresentou dores no joelho no início da semana. Mesmo assim, esteve presente nas tribunas do estádio Santiago Bernabéu, sentado ao lado do presidente do clube, Florentino Pérez. De lá, foi ovacionado pela torcida no 20º minuto do jogo, em referência ao número de sua camisa.