Reality com pratos feitos com maconha é uma viagem

Cozinhar e comer, não necessariamente nesta ordem, se tornou quase uma terapia nestes tempos difíceis que vivemos. E na busca por inspiração e informação, os realities e séries são uma mão na roda. Tem para todos os gostos. Além dos muitos que já existem por ai, duas novidades vão alegrar a pessoas que, como eu, não tem pudores de experimentá-los.

A Netflix, que vem tentando achar o seu próprio MasterChef, surpreendeu aos fãs do gênero com o reality Receita da Boa, no qual três chefes disputam cozinhando com maconha. É isso mesmo, em cada um dos seis episódios, os três chefes têm de preparar três receitas - entrada, prato principal e sobremesa - usando partes da própria erva ou derivados como o pó ou o óleo de THC e CBD. Tudo em miligramas.

Apresentado pela chef e cantora Kelis e pelo chef especializado em cannabis Leather Storrs, o programa tem a descontração como marca. Afinal, um dos objetivos é impressinar os jurados e deixá-los chapados. Além de muita risada, eles falam coisas do tipo “isto tem gosto de unicórnio” ou “acho que vou virar maconheira hoje”. O vencedor de cada episódio leva USS 10 mil.

Sabores Exóticos é a nova série apresentada pelo chefe Gordon Ramsay no canal NatGeo (Foto:Divulgação)

Para quem gosta da relação comida e viagens, a novidade é o programa Sabores Extremos com Gordon Ramsay, que estreia neste domingo, às 12h35, no canal NatGeo. O famoso chef britânico embarca em uma aventura ao redor do mundo, para investigar a relação cultura e gastronomia. Entre os lugares estão a Ilha de Maui, no Havaí; o Alaska e o Vale Sagrado dos Incas no Peru, onde ele conhecerá as características da culinária de grandes altitudes.