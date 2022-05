Reality Em Casa Com os Gil estreia dia 24 de junho no Amazon Prime

Com direção geral de Andrucha Waddington e roteiro de Hermano Vianna, estreia dia 24 de junho no Amazon Prime o reality musical Em Casa com os Gil, programa que reúne Gilberto Gil e sua extensa família para rodas de conversa e, claro, muita música.

Em Casa Com os Gil,o patriarca, seus filhos e netos, conversam sobre temas como a formação familiar diversa dos Gil, o racismo no Brasil e a forte influência da cultura afro na sociedade..

Claro que num encontro desse não faltarão muita conversa, debate, afeto, comida, diversão e música. O programa será exibido para mais de 240 países e territórios. Andrucha Waddington divide a direção com Pedro Waddington e Rebeca Diniz. A produção é de Andrucha, Ramona Bakker e Renata Brandão a produção.