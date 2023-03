Reaproveitar resíduos vai otimizar efeitos positivos da mineração

Os efeitos positivos da mineração na economia baiana podem ser potencializados com o desenvolvimento de uma política mais efetiva para o reaproveitamento dos resíduos gerados pela atividade, mostraram os cases apresentados nesta quinta-feira (30) pela manhã durante o CBPM Convida. O evento realizado na sede da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral reuniu empresários, representantes do setor público e acadêmicos ligados à atividade econômica.

Durante o evento, o presidente da CBPM, Antonio Carlos Tramm, que deve deixar o cargo em breve, aproveitou para fazer um balanço sobre o setor mineral e o trabalho da empresa pública estadual nos últimos quatro anos. “Quando nós assumimos, em 2018, a Bahia estava há cinco anos sem realizar licitações de pesquisa mineral e nos últimos quatro anos nós tivemos a oportunidade de fazer 14 licitações”, destacou.

Antonio Carlos Tramm, presidente da CBPM

Ele explicou que cada licitação apresentada é uma nova mina em potencial, algo que tem o poder de dinamizar a economia de municípios no interior do estado. “Eu acredito que a mineração pode representar a redenção econômica da Bahia porque é uma atividade que tem um impacto social e econômico muito positivo”, avaliou o presidente da CBPM.

Tramm disse ainda que o aproveitamento deste potencial vai passar pelo empenho dos órgãos de governo e também do empresariado no enfrentamento dos desafios logísticos e dos esforços para que os impactos ambientais da atividade econômica sejam cada vez menores. “Nós últimos anos nós nos tornamos até repetitivos na defesa da necessidade de investimentos ferroviários e nos nossos portos, mas é porque se isso não acontecer, se não houver um empenho efetivo neste sentido, todo este potencial não vai sair de debaixo da terra”, afirmou.

Na frente do reaproveitamento de resíduos, foram apresentadas três iniciativas que mostraram que buscar alternativas econômicas para todo o material retirado do subsolo, e não apenas o minério principal da lavra, é algo positivo economicamente. “Reaproveitar os resíduos é fundamental para a sustentabilidade da mineração. Eu diria até que é uma obrigação de empresas e do governo se empenharem porque isso vai permitir que nossa atividade gere bem mais empregos e renda”, defendeu Tramm.

Paulo Misk, vice-presidente da FIEB

O engenheiro de minas Paulo Misk, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), trouxe exemplos de sua experiência profissional no reaproveitamento de resíduos. No caso mais recente, ele contou como ajudou a mineradora Largo, que opera uma mina em Maracás, no aproveitamento dos resíduos gerados pela produção do vanádio. Segundo ele, com investimentos para a recuperação do titânio que é retirado da terra junto com o carro-chefe da empresa, a Largo pode obter um faturamento 2,5 vezes maior que aquele oriundo do vanádio.

“Resíduo não pode ser associado a coisa ruim, sem qualidade. É preciso começar a pensar nele como algo que pode trazer benefícios econômicos”, destacou Misk.

Ele defendeu ainda o papel que a mineração pode exercer no desenvolvimento econômico da Bahia, lembrando que, em comparação com outras atividades produtivas, a mineração está entre as maiores geradoras de riquezas por hectare. “Não estou criticando nenhuma atividade econômica, mas nós somos os únicos que conseguimos gerar uma receita média de R$ 417 mil por hectare ocupado e 10 empregos diretos”, destacou.

Luara Batalha Vieira, pesquisadora com doutorado pelo Senai Cimatec

Numa das frentes, a pesquisadora Luara Batalha Vieira, doutora em Gestão e Tecnologia Industrial pelo Centro Universitário Senai Cimatec, mostrou os potenciais usos para o material de rejeito na produção do mármore bege bahia. Ela apontou cinco possíveis usos do material, passando pela transformação em matéria-prima para cimento ou argamassa, fabricação de artefatos diversos e até mesmo para a neutralização do PH de determinados solos.

“Nossas pesquisas mostraram que o bege bahia tem um potencial até maior do que os produtos que se utilizam atualmente para o enriquecimento dos solos”, destacou. Se a iniciativa entrar em operação comercial, além de reduzir a quantidade de material amontoado como rejeito, ainda poderá se constituir numa fonte de renda adicional para as empresas.

A produtora de minério de ferro Tombador Iron, que produz em Sento Sé, no Norte da Bahia, apresentou o seu projeto de retirada de granulados de ferro na região, que prescinde da necessidade de construção barragens para o depósito de rejeitos. A empresa tem uma produção anual em torno de 1 milhão de toneladas, com a expectativa de uma vida útil de 7 anos, o que a classifica como uma mineradora de pequeno porte.

Com a produção do granulado de ferro, produto que já sai da terra com uma concentração superior a 64%, a Tombador gera um impacto ambiental menor ao deixar de realizar processos de pelotização do produto. Além disso, o produto da empresa ainda demanda um volume menor de emissões no processo siderúrgico.