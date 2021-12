Rebaixado com o Bahia, Rodriguinho é contratado pelo Cuiabá 

Depois de confirmar que não vai renovar o contrato com o Bahia, o meia-atacante Rodriguinho já tem um novo destino. Na noite desta quinta-feira (30), o jogador foi anunciado como reforço do Cuiabá, clube que vai disputar a Série A pelo segundo ano seguido em 2022.

A confirmação da contratação foi feita pela próprio Cuiabá, que apresentou a lista de jogadores que vão se apresentar ao clube para as competições do próximo ano. Outra novidade no Dourado será o atacante Alesson, ex-Bahia, que em 2021 disputou a Série B pelo Vila Nova.

Rodriguinho deixou o Bahia depois de duas temporadas. Em 2021, ele esteve em campo em 56 jogos, marcou dez gols e deu oito assistências. O ponto alto do camisa 10 pelo clube baiano aconteceu na conquista do tetracampeonato da Copa do Nordeste, sobre o Ceará.