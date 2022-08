Rebeca Andrade compete em Lauro de Freitas hoje, de graça; veja programação

Principal nome da ginástica artística nacional na atualidade, a paulista Rebeca Andrade, medalhista de ouro na Olimpíada de Tóquio-2020, fará apresentações de solo nesta quinta-feira e no sábado, a partir das 18h30, na Arena de Esportes da Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Arena de Esportes é o novo nome do antigo Centro Pan-Americano de Judô, em Lauro de Freitas.

Será uma das últimas vezes que a ginasta irá competir ao som do funk ‘Baile de Favela’, trilha sonora do título olímpico, afinal, ela mudará a melodia em breve já de olho nos Jogos de Paris-2024.

“Infelizmente, eu vou ter que mudar, porque é um ciclo, né? Depois de quatro anos a gente tem que mudar, não tem jeito”, disse Rebeca em entrevista à TVE.

Quanto à nova música, a ginasta ainda não sabe qual ritmo será escolhido. “Eu não tenho nem noção. Não parei para pensar em uma música nova, nem coreografia, nem nada. Eu ainda estou muito apegada no Baile de Favela, vai ser muito difícil achar uma música que combine tanto comigo quanto foi essa”, completou.

O campeonato nacional vai até domingo, dia da cerimônia de premiação, e tem entrada gratuita. Além de Rebeca, contará com a presença de outros grandes ginastas brasileiros, como Arthur Zanetti, Arthur Nory, Flávia Saraiva, Caio Souza, Francisco Barretto, entre outros.

Com 23 anos, Rebeca competirá pela primeira vez na Bahia. Ela representará o Clube de Regatas do Flamengo, equipe da qual faz parte há 10 anos. É a mesma de Flávia Saraiva, que se tornou campeã pan-americana na trave e no individual geral, no mês passado, no Rio de Janeiro.

Quem também faz parte da equipe rubro-negra é Lorrane Oliveira. A brasileira entrou para a história, no ano passado, ao fazer um novo elemento no solo e conseguir entrar para o código de pontuação da ginástica artística. Trata-se de um duplo twist carpado com meia volta, nomeado de Oliveira.

O campeonato, organizado pela Federação Baiana de Ginástica (FBG), tem a chancela da Confederação Brasileira de Ginástica e soma pontos no ranking para os campeonatos sul-americano e pan-americano da categoria.

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA E SÁBADO (COMPETIÇÃO)

7h50 às 11h50 - Masculino

8h às 11h25 - Feminino

17h às 21h50 - Masculino

17h10 às 20h35 - Feminino

Rebeca Andrade se apresentará à tarde/noite, assim como Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Caio Souza e Arthur Zanetti. No feminino, o horário de 17h10 até 18h20 é reservado para aquecimento, e a competição vai de 18h30 até 20h35. No masculino, aquecimento de 17h às 18h20 e competição de 18h30 a 21h50. Arthur Nory e Francisco Barretto se apresentarão pela manhã: aquecimento de 7h50 a 9h10, competição de 9h20 a 11h50. Essas

informações valem tanto para hoje quanto para sábado.



SEXTA-FEIRA (TREINAMENTO)

9h às 11h - Feminino

9h às 11h20 - Masculino

19h às 21h - Feminino

19h às 21h20 - Masculino



DOMINGO (CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO)

13h às 14h - Masculino e feminino