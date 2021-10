Rebeca Andrade conquista ouro e prata no Mundial de Ginástica

A brasileira Rebeca Andrade conquistou na manhã deste sábado, 23, as medalhas de ouro no salto e prata nas barras assimétricas no Mundial de Ginástica Artística na modalidade salto. Com a conquista, ela se torna a primeira brasileira a conquistar duas medalhas em um Campeonato Mundial. A primeira brasileira ganhar um ouro foi Daiane dos Santos, em 2003.

Em suas duas apresentações no mundial, Rebeca tirou as notas 15,133 e 14,800, atingindo uma média de 14,966. A segunda colocada foi a italiana Asia D'Amato, que conseguiu uma média de 14,083. Em terceiro lugar, a russa Angelina Melnikova conquistou o bronze, com 13,966. A russa conquistou também o individual geral na sexta-feira, 22.

Nas barras assimétricas, Rebeca não conseguiu fazer uma ligação de movimentos que tinha executado na classificatória. Ainda assim a boa execução fez a diferença, inclusive no critério de desempate com a chinesa Luo Rui, ambas com 14,633 pontos. A também chinesa Wei Xiaoyuan ficou com o título, com 14,733 pontos.

Em julho, Rebeca conquistou duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, um ouro no salto e uma prata no individual geral.

A coleção de medalhas de Rebeca pode aumentar no domingo, às 5h (de Brasília), quando ela fecha sua participação em Kitakyushu na decisão da trave.