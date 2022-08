Rebeca Andrade empolga o público com Baile de Favela em Lauro de Freitas

Gritos, assobios e muitas palmas ditaram o ritmo da arquibancada quando Rebeca Andrade fez a primeira apresentação dela na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador.

Nesta quinta-feira, primeiro dia de competições do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, o público encheu as arquibancadas para ver de perto uma das últimas apresentações da campeã olímpica ao som de Baile de Favela, trilha sonora com a qual se apresentou nos Jogos Olímpicos de Tóquio e conquistou a prata no individual geral. Novas coreografias e melodias começarão a ser trabalhadas em breve para Paris-2024.

Rebeca durante sua apresentação na trave

Foto: (Arisson Marinho/CORREIO)

Muita empolgação do público também quando ela se apresentou no salto, aparelho em que ganhou a medalha de ouro na Olimpíada.

Tudo registrado por centenas de celulares. A estudante Pamela Barbosa, 15 anos, fez questão de gravar tudo. “Eu filmei sim. Acho essa música muito animada. Foi uma experiência bem legal. Deu muito ânimo ver Rebeca de perto”, afirmou a adolescente, que pratica outra modalidade de ginástica, a rítmica. “Ela foi maravilhosa, bem linda, com saltos cravados”, vibrou.

A primeira vez que a campeã olímpica se apresentou na Bahia foi atração para todas as idades. A comerciante Wanderléia Barbosa, 38 anos, não só filmou, como transmitiu as apresentações ao vivo para as amigas pelo Instagram.

Ela veio com a filha de Anápolis, em Goiás, para curtir o evento. “Vim porque minha filha faz ginástica artística e dizem que ela tem potencial forte, então trouxe pra ela ver de perto, sentir o gostinho”, contou. Maria Gabriela, de 7 anos, curtiu a experiência. “Gostei muito. Quero ser como Rebeca”.

A ginasta de 23 anos correspondeu à expectativa. Com nota de 14.467, foi tão bem que nem fez o segundo salto. Já no solo, Rebeca levou a segunda melhor nota, 13.800, atrás de Flávia Saraiva, 13.900, sua companheira no Flamengo, clube que representa. Na trave, Rebeca ficou em 2º lugar, com nota 13.867. Nas barras, obteve a primeira posição, ao receber 14.600 dos jurados. Na classificação geral ela também está na 1ª colocação, seguida de Flávia Saraiva (2ª) e de Júlia Soares, do Cegin-PR (3ª).

Masculino

Ouro nas argolas nos Jogos Olímpicos de Londres-2012, Arthur Zanetti foi um dos mais festejados entre os homens pelo público. Ele se mostrou forte mais uma vez no aparelho e levou a melhor nota: 14.750, a maior do dia em todo o campeonato.

Campeão pan-americano e finalista olímpico, Caio Souza liderou o individual geral com 84.600 pontos.

A competição continua no sábado (13), quando voltarão a acontecer disputas em todos os aparelhos, para homens e mulheres. Os campeões de cada um deles, bem como do individual geral e por equipes sairão da soma dos resultados dos dois dias de competição.

A programação desta sexta-feira é reservada para treinamentos dos ginastas. Em todos os dias, a entrada do público é gratuita.